Police are continuing to appeal for information to help trace an 87-year-old man from Leeds who has gone missing with increasing concerns for his welfare

Anyone who has seen him or who has any information that could assist in tracing him is asked to contact Leeds District CID via 101 quoting log 14 of December 10 or online at police .uk%2F101livechat%3Ffbclid%3DIwAR078hgGk2iiFFRjyZGLwD4AEV5TgYXtpCXlj2x4F6y42FbmrPSUodYQEas&h=AT3OuugMdZUF6iGWs_hdu8M8RdcYppTpUrgvtlIEU6R9JxqrZhpOiYXWGXqM1VQG8rzPsjsh5wpaVNAjDBz5931JzFB8C_06lqR4KLI0jGwnzMh4DDyzYY2L7FvAt0YxXrFJpvFu1tPz5FEIOZz3BP8&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0BsgyTV-STE8GAvQ_USehmnexPCCVEKzM4VNTCWPOAu1xUexsLbhXkZC4w6O2nqXZxOeZNHW57GeekBHxInxSs9dc5E-9P8hwqTCjVZFmo2IlJkWMB6FAf26w6Qx1EDTfTyya5_aZvVkFII3zA0w6EkKz9V4eZ0WWxIOfGCMAruaQdAP7_BJf8IiAu69Qj1bY73NdP8K6Pt1m5H36IgToL_50gxphDppgv7sJiNQ" target="_blank" rel="nofollow noopener">www.westyorkshire.police.uk/101livechat