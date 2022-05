A man from Telford has been jailed for the murder of 23-year-old Dawid Kurdziel

Robert Wieczorkowski, 32, of Hurleybrook Way, Telford, was sent to prison for 18 years.

He was sentenced at Stafford Crown Court today (Thursday 19 May).

Wieczorkowski was found guilty of murdering Kurdziel at Ketley Recreation Ground on 3 July 2021.

Having been drinking, Wieczorkowski smashed a glass bottle and stabbed Kurdziel in the neck causing a fatal loss of blood.

Wieczorkowski left the area but, following an appeal to find him, was eventually arrested in Handsworth, Birmingham, on 14 August and charged with murder.

He denied the charge but was found guilty on Wednesday 11 May at Stafford Crown Court.

Detective Inspector Lee Holehouse said: “Robert Wieczorkowski has not shown any remorse for his horrendous act.

“Following the incident, he looked to avoid taking responsibility for his actions by going on the run throughout different parts of the UK.

“He evaded capture for a number of weeks before being tracked down to the Handsworth area of Birmingham where he was quickly arrested.

“Throughout this investigation, he has maintained his stance that his actions were in self-defence and that he did not intend to kill or seriously harm Mr Kurdziel.

“But this was rejected by the jury and Wieczorkowski will rightfully spend many years in prison.

“I would like to thank everybody that came forward to the police in support of this investigation – in particular, those within the Polish community who provided key information which ultimately helped secure this conviction.

“I would also like to praise the family of Dawid Kurdziel for the quiet dignity they have shown during this investigation and our thoughts remain with them.”

Anyone with any concerns about violence is urged to get in touch. Officers review and consider all reports.

Please call 101 or visit westmercia.police.uk/ro/report.

Always dial 999 in an emergency.

Alternatively, if you have information but don’t feel comfortable speaking to police, you can speak to the independent charity Crimestoppers. It is 100% anonymous, they never ask your name and they cannot trace your call or IP address. You can contact them at Crimestoppers-uk.org or 0800 555 111.

Mezczyzna z Telford zostal uwieziony za morderstwo 23 letniego Dawida Kurdziela.

Robert Wieczorkowski, 32, Hurleybrook Way, Telford, zostal skazany na kare pozbawienia wolnosci 18 lat.

Zostal skazany w Sadzie Koronnym w Stafford dzisiaj (Czwartek 19 Maja)

Wieczorkowski zostal uzany za winnego morderstwa Kurdziela w Parku Rekreacyjnym w Ketley 3 Lipca 2021.

Spozywajac alkohol Wieczorkowski zbil szklana butelke i dzgnal Kurdziela w szyje, powodujac smiertelna utrate krwi.

Wieczorkowski opuscil okreg, ale po apelu by go odnalezc zostal ewentualnie aresztowany w Handsworth, Birmingham 14tego Sierpnia i postawiono mu zarzut o morderstwo.

Zaprzeczyl temu zarzutowi ale zostal uznany za winnego w Srode 11tego Maja w Sadzie Koronnym w Stafford.

Detektyw Inspektor Lee Holehouse powiedzial: “Robert Wieczorkowski nie okazal zadnej skruchy za jego horrendalny czyn.

“Po incydencie Wieczorkowski staral sie uniknac odpowiedzialnosci za swoje czyny uciekajac przez rozne czesci Wielkiej Brytanii.

“Uniknal zatrzymania przez kilka tygodni zanim zostal wysledzony w dzielnicy Handsworth w Birmingham, gdzie zostal szybko aresztowany.

“Podczas tego dochodzenia utrzymywal postawe, w ktorej jego czyny byly rezultatem samoobrony, i ze nie mial intencji by zabic, czy spowodowac powazne obrazenia Panu Kurdzielowi.

“Jednak zostalo to odrzucone przez Lawe Przysieglych i Wieczorkowski slusznie spedzi wiele lat w wiezeniu.

“Chcialbym podziekowac wszystkim, ktorzy skontaktowali sie z policja i wsparli to dochodzenie – w szczegolnosci spolecznosci Polskiej, ktora dostarczyla kluczowe informacje, ktore w rezultacie pomogly doprowadzic do wyroku.

“Chcialbym takze skierowac slowa uznania rodzinie Dawida Kurdziela za ich skromna i godna postawe, ktora okazali podczas dochodzenia i nasze mysli pozostana z nimi.”

Ktokolwiek kto ma jakiekolwiek obawy zwiazane z przemoca naklaniamy do kontaktu. Oficerowie przegladaja i rozwazaja wszystkie reporty.

Prosimy zadzwonic pod numer 101 albo wejsc na strone westmercia.police.uk/ro/report.

Prosze zawsze dzwonic pod numer 999 w razie naglego zagrozenia.

Alternatywnie, jesli maja Panstwo informacje ale nie czuja sie komfortowo by rozmawiac z policja, mozecie skontaktowac sie z niezalezna organizacja charytatywna Crimestoppers. Jest 100% anonimowa, nigdy nie pytaja o imie czy nazwisko i nie moga zlokalizowac Panstwa telefonu, czy

adresu IP. Mozecie Panstwo sie z nimi skontaktowac przez strone Crimestoppers-uk.org lub 0800 555 111.