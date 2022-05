A 19-year-old man was taken to hospital with stab injuries after an attack in Woolwich

Police were called at 7.32pm on Tuesday, 24 May to reports of a stabbing in Frances Street, SE18.

Officers attended along with London Ambulance Service and London’s Air Ambulance. A 19-year-old man was taken to hospital with stab injuries. His injuries are not thought to be life-threatening.

Enquiries are ongoing and officers remain in the area. Anyone with information is asked to call 101 quoting CAD 6556/24May. To remain anonymous contact Crimestoppers on 0800 555 111.

