HGV drivers waiting for access to the Port of Dover or Eurotunnel

COVID-19 testing for HGV drivers is underway.

Once you have been tested, it will take upward of 40 minutes to obtain a result. If your result is negative, you will be directed to your departure point.

If your result is positive, further information will be provided on-site and support will be available. Food and water will be provided for as long as you are waiting.

For those who are not already in Manston or on the M20, we continue to urge you not to travel to Kent.

Please stay with your vehicle and adhere to social distancing. We are doing everything we can as quickly as possible to help you continue on your journey.

Do not travel to Kent

HGV drivers should not travel to Kent until further notice.

There are major delays and disruption at the Port of Dover and Eurotunnel.

We will let you know as soon as the situation changes.

Where to get your COVID-test

COVID-19 testing has started for HGV drivers already in Kent.

If you are already heading to the Port of Dover, you must go to Manston at this postcode: CT12 5FE. There are welfare facilities at this location.

If you are already heading to Eurotunnel you must go to Junction 8 of the M20 and join the queue there.

To leave England you must undertake a rapid-COVID test. This is mandated by the UK and French governments.

Failure to comply will lead to you being turned away from all ports.

COVID testing is not available at any medical facility in the Kent area. If you visit a medical facility you will be turned away.

You must not leave your vehicle to try and be tested at another site.

At Manston and Junction 8 of the M20

At the test sites you must be with, and remain in, your vehicles (unless requested to leave your vehicle by a member of Kent Police or medical staff). Please adhere to social distancing.

Once tested, it will take 40 minutes to get a result.

If your result is negative, you will be directed to your departure point.

If your result is positive, further information will be provided on site and support will be available.

Food and water will be provided for as long as you are waiting.

Testarea COVID-19 pentru șoferii HGV este în desfășurare.

După ce ați fost testat, va dura mai mult de 40 de minute pentru a obține un rezultat. Dacă rezultatul dvs. este negativ, veți fi direcționat către punctul de plecare.

Dacă rezultatul dvs. este pozitiv, vor fi furnizate informații suplimentare la fața locului și va fi disponibilă asistență. Hrana și apa vor fi furnizate atât timp cât așteptați.

Pentru cei care nu sunt deja în Manston sau pe M20, vă îndemnăm în continuare să nu călătoriți în Kent.

Vă rugăm să rămâneți cu vehiculul dvs. și să respectați distanțarea socială. Facem tot ce putem cât mai repede posibil pentru a vă ajuta să continuați călătoria.

Nu călătoriți în Kent

Șoferii HGV nu ar trebui să călătorească în Kent până la o notificare ulterioară.

Există întârzieri majore și perturbări la Portul Dover și Eurotunnel.

Vă vom anunța imediat ce situația se va schimba.

Unde să-ți faci testul COVID

Testarea COVID-19 a început pentru șoferii HGV deja în Kent.

Dacă vă îndreptați deja spre Portul Dover, trebuie să mergeți la Manston la acest cod poștal: CT12 5FE. Există facilități de asistență socială în această locație.

Dacă vă îndreptați deja către Eurotunnel, trebuie să mergeți la intersecția 8 a M20 și să vă alăturați cozii acolo.

Pentru a părăsi Anglia trebuie să efectuați un test rapid COVID. Acest lucru este mandatat de guvernele britanic și francez.

Nerespectarea vă va face să vă abateți de la toate porturile.

Testarea COVID nu este disponibilă în nici o unitate medicală din zona Kent. Dacă vizitați o unitate medicală, veți fi respins.

Nu trebuie să părăsiți vehiculul pentru a încerca și a fi testat la un alt site.

La Manston și la intersecția 8 a M20

La locurile de testare trebuie să vă aflați și să rămâneți în vehiculele dvs. (cu excepția cazului în care vi se solicită să părăsiți vehiculul de către un membru al poliției din Kent sau personalul medical). Vă rugăm să respectați distanțarea socială.

Odată testat, va dura 40 de minute pentru a obține un rezultat.

Dacă rezultatul dvs. este negativ, veți fi direcționat către punctul de plecare.

Dacă rezultatul dvs. este pozitiv, informații suplimentare vor fi furnizate pe site și asistență va fi disponibilă.

Hrana și apa vor fi furnizate atât timp cât așteptați.

В ход е тестването на COVID-19 за HGV драйвери.

След като бъдете тествани, ще отнеме повече от 40 минути, за да получите резултат. Ако резултатът ви е отрицателен, ще бъдете насочени към вашата отправна точка.

Ако резултатът ви е положителен, допълнителна информация ще бъде предоставена на място и ще бъде предоставена поддръжка. Храна и вода ще бъдат осигурени, докато чакате.

За тези, които още не са в Манстън или на M20, ние продължаваме да ви призоваваме да не пътувате до Кент.

Моля, останете с автомобила си и се придържайте към социалното дистанциране. Правим всичко възможно, за да Ви помогнем да продължите по пътя си.

Не пътувайте до Кент

Шофьорите на HGV не трябва да пътуват до Кент до следващо известие.

Има големи закъснения и смущения в пристанището на Дувър и Евротунела.

Ще ви уведомим веднага щом ситуацията се промени.

Къде да получите вашия COVID-тест

Започна тестването на COVID-19 за HGV драйвери, които вече са в Кент.

Ако вече се отправяте към пристанището на Дувър, трябва да отидете до Манстън на този пощенски код: CT12 5FE. На това място има социални заведения.

Ако вече се отправяте към Eurotunnel, трябва да отидете на кръстовище 8 на M20 и да се присъедините към опашката там.

За да напуснете Англия, трябва да направите тест за бърз COVID. Това се изисква от правителствата на Великобритания и Франция.

Неспазването ще доведе до отказ от всички пристанища.

Тестовете за COVID не се предлагат в нито едно медицинско заведение в района на Кент. Ако посетите медицинско заведение, ще ви откажат.

Не трябва да напускате автомобила си, за да опитате и да бъдете тествани на друг сайт.

В Манстън и кръстовище 8 на М20

На тестовите площадки трябва да бъдете с вашите превозни средства и да останете в тях (освен ако не е поискано да напуснете автомобила си от член на полицията в Кент или медицински персонал). Моля, придържайте се към социалното дистанциране.

След като бъдете тествани, ще отнеме 40 минути, за да получите резултат.

Ако резултатът ви е отрицателен, ще бъдете насочени към вашата отправна точка.

Ако резултатът ви е положителен, допълнителна информация ще бъде предоставена на място и ще бъде предоставена поддръжка.

Храна и вода ще бъдат осигурени, докато чакате.

V khod e testvaneto na COVID-19 za HGV draĭveri.

Sled kato bŭdete testvani, shte otneme poveche ot 40 minuti, za da poluchite rezultat. Ako rezultatŭt vi e otritsatelen, shte bŭdete nasocheni kŭm vashata otpravna tochka.

Ako rezultatŭt vi e polozhitelen, dopŭlnitelna informatsiya shte bŭde predostavena na myasto i shte bŭde predostavena poddrŭzhka. Khrana i voda shte bŭdat osigureni, dokato chakate.

Za tezi, koito oshte ne sa v Manstŭn ili na M20, nie prodŭlzhavame da vi prizovavame da ne pŭtuvate do Kent.

Molya, ostanete s avtomobila si i se pridŭrzhaĭte kŭm sotsialnoto distantsirane. Pravim vsichko vŭzmozhno, za da Vi pomognem da prodŭlzhite po pŭtya si.

Ne pŭtuvaĭte do Kent

Shof’orite na HGV ne tryabva da pŭtuvat do Kent do sledvashto izvestie.

Ima golemi zakŭsneniya i smushteniya v pristanishteto na Duvŭr i Evrotunela.

Shte vi uvedomim vednaga shtom situatsiyata se promeni.

Kŭde da poluchite vashiya COVID-test

Zapochna testvaneto na COVID-19 za HGV draĭveri, koito veche sa v Kent.

Ako veche se otpravyate kŭm pristanishteto na Duvŭr, tryabva da otidete do Manstŭn na tozi poshtenski kod: CT12 5FE. Na tova myasto ima sotsialni zavedeniya.

Ako veche se otpravyate kŭm Eurotunnel, tryabva da otidete na krŭstovishte 8 na M20 i da se prisŭedinite kŭm opashkata tam.

Za da napusnete Angliya, tryabva da napravite test za bŭrz COVID. Tova se iziskva ot pravitelstvata na Velikobritaniya i Frantsiya.

Nespazvaneto shte dovede do otkaz ot vsichki pristanishta.

Testovete za COVID ne se predlagat v nito edno meditsinsko zavedenie v raĭona na Kent. Ako posetite meditsinsko zavedenie, shte vi otkazhat.

Ne tryabva da napuskate avtomobila si, za da opitate i da bŭdete testvani na drug saĭt.

V Manstŭn i krŭstovishte 8 na M20

Na testovite ploshtadki tryabva da bŭdete s vashite prevozni sredstva i da ostanete v tyakh (osven ako ne e poiskano da napusnete avtomobila si ot chlen na politsiyata v Kent ili meditsinski personal). Molya, pridŭrzhaĭte se kŭm sotsialnoto distantsirane.

Sled kato bŭdete testvani, shte otneme 40 minuti, za da poluchite rezultat.

Ako rezultatŭt vi e otritsatelen, shte bŭdete nasocheni kŭm vashata otpravna tochka.

Ako rezultatŭt vi e polozhitelen, dopŭlnitelna informatsiya shte bŭde predostavena na myasto i shte bŭde predostavena poddrŭzhka.

Khrana i voda shte bŭdat osigureni, dokato chakate.

Trwają testy na COVID-19 kierowców samochodów ciężarowych.

Po wykonaniu testu uzyskanie wyniku zajmie do 40 minut. Jeśli wynik będzie negatywny, zostaniesz skierowany do punktu wyjścia.

Jeśli wynik jest pozytywny, dalsze informacje zostaną podane na miejscu i dostępne będzie wsparcie. Jedzenie i woda będą zapewnione tak długo, jak długo będziesz czekać.

Dla tych, którzy nie są jeszcze w Manston lub na M20, nadal zachęcamy, aby nie podróżować do Kent.

Prosimy pozostać przy pojeździe i zachować dystans społeczny. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej pomóc Ci kontynuować Twoją podróż.

Nie jedź do Kent

Kierowcy samochodów ciężarowych nie powinni jechać do Kent do odwołania.

W porcie w Dover i przy Eurotunelu występują poważne opóźnienia i zakłócenia.

Poinformujemy Cię, gdy tylko sytuacja się zmieni.

Gdzie uzyskać test COVID

Rozpoczęły się testy na COVID-19 kierowców samochodów ciężarowych już w Kent.

Jeśli już zmierzasz do portu w Dover, musisz udać się do Manston pod tym kodem pocztowym: CT12 5FE. W tym miejscu znajdują się pomieszczenia socjalne.

Jeśli już udajesz się do Eurotunelu, musisz udać się na skrzyżowanie 8 na M20 i dołączyć do kolejki.

Aby opuścić Anglię, musisz wykonać szybki test na COVID. Jest to nakazane przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji.

Nieprzestrzeganie spowoduje, że zostaniesz odwrócony od wszystkich portów.

Testy COVID nie są dostępne w żadnej placówce medycznej w rejonie Kent. Jeśli odwiedzisz placówkę medyczną, zostaniesz odrzucony.

Nie wolno opuszczać pojazdu, aby spróbować przejść test w innym miejscu.

Na Manston i skrzyżowaniu 8 autostrady M20

Na placówkach testowych musisz przebywać ze swoimi pojazdami i pozostać w nich (chyba że zostaniesz poproszony o opuszczenie pojazdu przez członka policji w Kent lub personel medyczny). Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

Po przetestowaniu uzyskanie wyniku zajmie 40 minut.

Jeśli wynik będzie negatywny, zostaniesz skierowany do punktu wyjścia.

Jeśli wynik jest pozytywny, dalsze informacje zostaną podane na miejscu i dostępne będzie wsparcie.

Jedzenie i woda będą zapewnione tak długo, jak długo będziesz czekać.